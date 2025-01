Mehr sein wollen als die Summe von Einzelspielern

„Für mich gilt ein Leitspruch, ein Zitat von Theodore Roosevelt, der gesagt hat: ‚They don’t care how much you know, until they know how much you care.‘ Ich sehe mich als Dienstleister genauso mein Trainerstab, mit der Aufgabe, die Mannschaft besser zu machen. Wir wollen mehr sein als die Summe unserer Einzelspieler. Wenn wir das schaffen, haben wir eine große Chance, Spiele zu gewinnen. Wir wollen den Spielern die bestmöglichen Arbeitsbedingungen liefern. Das hat nichts mit Wohlfülloase zu tun. Es geht darum, den Spielern alle Facetten und alle Puzzleteile, die Leistungsentwicklung möglich macht, im Portfolio zu haben und anzubieten. Das ist der Anspruch, den ich als Teamchef habe. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlen, dass sie das Gefühl haben, ich kann nächste Schritte machen.“

Der Stellenwert guter Kommunikation

„Ich habe schon als junger Student gelernt, als ich das Lehramt für Englisch und Sport studiert habe, dass Kommunikation immer authentisch und durchgängig sein sollte. Ich glaube, sowohl Schüler als auch Hochleistungssportler merken sofort, ob das, was du sagst, und das, was du tust, identisch sind. Deswegen ist es für mich wichtig, dass die Spieler merken, wir meinen es aufrichtig. Es muss eine Stringenz vorhanden sein in dem, was du sagst, und in dem, was du tust. Die Spieler wissen, dass es bestimmt Dinge gibt, die bei mir und beim Trainerstab nicht verhandelbar sind. Da geht es um Basics wie Pünktlichkeit, wie Fokus, wie Konzentration auf das, was wir machen.“