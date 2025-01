Rainhard Fendrich: „Die Demokratie bröckelt schon“

Was hat dieses Aufwachsen für Ihre politische Sozialisierung bedeutet?

Ich bin in ein humanistisches Gymnasium gegangen, und unser Geschichtsbuch in der achten Klasse hat mit der Ermordung von Dollfuß geendet. Da war kein Wort über den Zweiten Weltkrieg. Dieser Teil der Geschichte ist verdrängt worden. Verbreitet worden ist das Narrativ des Überfalls auf Österreich. Erlaubt waren die Landserhefte, kriegsverherrlichende deutsche Militärgeschichten. Das Erziehungsmittel war Angst. Politische Bildung habe ich dort nicht bekommen, dafür weiß ich alles über die Punischen Kriege.

Und Ihre politische Prägung ist dann wie passiert?

Die habe ich mir viel später angeeignet. Wir waren doch als Jugendliche in Österreich in dieser Hinsicht unfrei: Auf der ganzen Welt ist die Flower-Power-­Bewegung, die Befreiung von konservativen Gesellschaftsstrukturen durch­gerauscht, und bei uns hat Peter Alexander süßliches „Mariandl“-Flair verbreitet. Das meine ich nicht despektierlich, ich habe ihn kennengelernt und bin ein Riesenfan. Aber obwohl der Krieg seit 20 Jahren vorbei war, als ich ins Gymnasium gekommen bin, hat die Gesellschaft so getan, als hätte es ihn nicht gegeben.

Wie ist aus Ihnen der politische, gesellschaftskritische Liedermacher geworden?

Am Anfang war ich anders als die damaligen Künstler, Konstantin Wecker oder Hannes Wader, weil ich unbefangen und lustig war. Das ist mir in den ersten Kritiken heftig vorgeworfen worden und hat mein Leben verändert. Ich habe begonnen, mich mit kritischen Themen auseinanderzusetzen. Ich interessiere mich für das Leben, nicht für Politik an sich. Ich würde gerne meine Stimme ­abgeben und meinem Volksvertreter vertrauen, dass er in meinem Interesse und im Interesse unserer Bevölkerung die richtigen Entscheidungen trifft. Dem ist nur leider nicht so.

Ihr größter Hit, „I Am From Austria“, bekommt im Licht einer bevorstehenden FPÖ-Regierung eine neue Bedeutung. So wie er ursprünglich gemeint war, oder?

Volltreffer. Das Lied ist in einer ähnlichen Situation entstanden wie jetzt. Ich lebte 1988 in den USA, und auf einmal waren dort alle Österreicher Nazis. Ich will die Familie des dafür verantwortlichen Mannes nicht anpatzen, aber meine österreichischen Nachbarn in den USA haben sich als Schweizer ausgegeben, weil sie sich so geschämt haben. Wenn mich jemand gefragt hat, woher ich komme, habe ich gesagt: I am from Austria. Aus dieser Erfahrung ist das Lied entstanden. Es spricht über viel mehr als nur über bloßes Zusammen­gehörigkeitsgefühl, mit dem es im Fußballstadion gesungen wird.

Es räumt ein, dass man berechtigte Kritik üben, seine Heimat aber trotzdem lieben kann. Wohnen Sie deshalb wieder in Wien?

Ich bin nie wirklich weggegangen, ich bin ein Nomade. Wien ist wie ein Pullover, der manchmal kratzt. Aber ich bin hier geboren, und um die Qualität unserer Lebensmittel und unserer medizinischen Versorgung beneiden uns die Nachbarländer. Wir sollten schätzen, was wir haben. Aber daraus eine Festung Österreich machen? Wie soll das gehen? Wir können uns Isolation gar nicht leisten. Die westlichen Geheimdienste trauen uns jetzt schon nicht mehr. Das ist eine Kettenreaktion. Der gefährlichste Satz ist: Die Justiz muss der Politik folgen. Das sind wirklich ­gefährliche Entwicklungen.

Sie warnen seit Jahren vor Rechts­populismus. Wie geht es Ihnen damit, wenn Herbert Kickl als Kanzler angelobt wird?

Mein Appell ist: Wir müssen aufhören einander zu verletzen. Es geht ein Riss durch Familien und Freundeskreise.