Radausflug ins Horror-Haus

Wie viele Regisseure sind schon an Mozarts „Zauberflöte“ gescheitert! Barbora Horákova ist es nicht. Dass sie das Publikum spaltet, spricht nicht gegen ihre Arbeit. Sie zeigt Mozarts meistgespielte Oper in einer schlüssigen Deutung als Schauermärchen. Drei Buben geraten mit ihren Fahrrädern in eine verfallene Villa und verwandeln sich selbst in Protagonisten. Auf einen ersten Blick erinnert das Szenario an Stephen Kings Horrorroman „Es“. Anspielungen an Hitchcocks „Vögel“ wechseln mit nüchternen Szenen in einer Schulklasse, einem überdimensionalen, beklemmend grauen Warteraum und einem Saal, den man sich als Freimaurer-Tempel vorstellen kann. Dass auch Puppen, die wie Kopien aus Nikolaus Habjans Werkstatt aussehen, eingesetzt werden, entspricht einem Trend. Ebenso, dass der Mohr Monostatos (solide: Matthäus Schmidlechner) heute nur ein weißer Mensch sein darf. Sein Part ist auch etwas gekürzt, bestraft wird er nach seinem Vergewaltigungsversuch nicht.