Stuckrad-Barre: „Poesie ist nix für Nazis“

Herr Suter, Sie erzählen die Geschichte eines Paters, der in einem Kloster Missbrauch aufgedeckt hat. Er wurde hinausgeworfen, der Täter konnte bleiben. Dieser Pater kommt einem als Held vor. Ist das Ihre Hommage an diesen Mann oder ein Lehrbeispiel für „der Unschuldige wird bestraft“?

Suter: Der Held war Pater Johannes, ein guter Deutschlehrer. Er fand meine Aufsätze immer so gut. Da ist man dann ziemlich schnell mal bereit, einen zum Helden zu machen, der einen selber gut findet. Aber wie in allem, was ich schreibe, ist auch das nicht allegorisch. Ich meine immer, was ich sage. Es gibt bei mir keine verpackten Lehrsätze. Meine Bücher fangen an der ersten Seite an und hören auf der letzten auf. Wenn sie weiterwirken, dann ist das nicht beabsichtigt. Ich habe diese Geschichte erzählt, weil sie mich beeindruckt hat. Klar könnte man sagen, ein typisches Weltthema, der Unschuldige wird bestraft und der Schuldige geht frei aus oder so. Aber das hier ist lediglich eine Anekdote.

Stuckrad-Barre: Und die ist in unserem Beruf der Meinungsäußerung immer vorzuziehen. Zumindest sehen wir das beide so, und diese Ähnlichkeit im Weltzugriff war es auch, die ziemlich schnell eine Nähe erzeugt hat zwischen uns. Wir haben eine ähnliche Berufsauffassung: Erzähl es gut, denk dir glaubwürdige Figuren aus mit einer ebensolchen Sprache – und lass die Leser in Ruhe mit Moral aus dem Discounter. Zumal die, die andere mit Moral behelligen und da sehr unerbittlich sind, doch zumeist die Allerschlimmsten sind. Martins Klosterschule ist ja da keine Ausnahme, sondern der Regelfall.

Absolut. Egal ob es darum geht, russische Künstler auszugrenzen oder jemanden zu maßregeln, der mit Gendersternen und Sprechpausen nicht klarkommt.

Stuckrad-Barre: Und in solchen Debatten gefällt mir keine Seite absolut. Aber da gibt es etwas Wunderbares, den Faktor Zeit. Veränderung ist gut und der Normalfall, und man muss einfach nur ein bisschen warten, wie sich die Sprache so entwickelt. Sprache lässt sich auf lange Sicht doch niemals diktieren, die ist wie Wasser, die findet immer ihren Weg.