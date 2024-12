Wie leben Sie Glauben vor dem Hintergrund Ihrer Erziehung im katholisches Klostergymnasium und erlebter Krisen?

Wir beten am Abend immer zu Gott und zum Universum. Vielleicht sind es sogar 52 Prozent Universum, aber Gott nehme ich zur Sicherheit auch mit. Sonst habe ich später ein Problem, wenn ich mal vor ihm stehe.

In Situationen, in denen nicht gelacht wird, stimmt etwas nicht, haben Sie einmal gesagt. Können Sie diese Überlegung erklären?

Es war in der Schule schon so: Wenn ein Lehrer keinen Humor zulässt, fühlst du dich unwohl. Wo du ernst sein musst, fühlst du dich unwohl. Wenn es um Länder geht, die Humor verbieten, sprechen wir von Diktaturen. Sie können Humor nicht erlauben, weil Humor immer gegen Obrigkeit geht. Das habe ich in Burma deutlich erlebt, als wir dorthin gereist sind, um den inhaftierten Comedian Zarganar zu unterstützen und am Ende geholfen haben, ihn aus der Haft zu holen. Humor ist wie Wasser. Du kannst ihn nicht aufhalten, er findet immer seinen Weg. Ein lustiger Witz über einen Diktator wird sich immer seinen Weg bahnen. Das haben wir damals durchexerziert. Er hat drei Mithäftlingen im Gefängnis an der chinesischen Grenze einen Witz erzählt. Der Witz machte über die Wärter und deren Familien seinen Weg und war zwei Wochen später in der Hauptstadt.

Daraus ist Ihr Film „This Prison Where I Live“ entstanden. Verstehen Sie ihn auch als Beweis für die gesellschaftspolitische Bedeutung von Humor?

Die grundsätzliche Frage ist ja: Würdest du in einer Situation, in der Humor nicht zugelassen ist, Humor machen? In Zeiten des Nationalsozialismus haben es nicht viele gewagt. Werner Finck, den ich sehr verehre, war einer der wenigen. Von ihm stammt der Satz über das Dilemma des Komikers: Wenn man die Menschen zum Lachen bringt, wird man nicht ernst genommen; wird man aber ernst genommen, ist man ein schlechter Komiker. Es ist nie etwas Besseres über Humor gesagt worden.