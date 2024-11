An einem kalten Jännerabend im Peking des Jahres 1937 steigt die 19-jährige Pamela Werner auf ihr Fahrrad. „Endlich raus hier“, denkt sie sich und tritt in die Pedale. Pamela verlässt ihre ruhige Straße und bahnt sich ihren Weg durch das Getümmel der Stadt. – So oder ähnlich beginnen die Erzählungen über wahre Verbrechen, mit denen Linn Schütze und Leonie Bartsch jeweils montags ihr Podcast-Publikum unterhalten. Atmosphärisch aufgeladen, mit großer Liebe zu Details betreffend die handelnden Personen, das jeweilige Land und dessen historisches Umfeld schildert das Duo seit 2019 in lockerer Atmosphäre wahre Kriminalfälle aus aller Welt. Kaum bekannte Verbrechen werden geschildert, aber auch gut dokumentierte Fälle, wie kürzlich der von US-Rap-Mogul P. Diddy, der sich wegen Gewalt- und Missbrauchsvorwürfen in Untersuchungshaft befindet. Auch über Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, die zweifache Mörderin „Eislady“ Estibaliz C., den Mord an John Lennon oder den Amoklauf an der Columbine High School in Colorado produzierte das Duo Podcastfolgen.