Kabarettistin Antonia Stabinger: Humor als Vehikel für Sinnstiftendes

Etliche Preise räumte sie seit ihrem Debüt auf der Kabarettbühne ab, für die sie wie geschaffen scheint. Zwischen dem Grazer Kleinkunstvogel 2009 und dem Förderpreis beim Österreichischen Kabarettpreis 2017 bleibt rätselhaft, wie sie je von einem anderen Beruf träumen konnte. „Ich hätte nach der Matura niemals gedacht, dass aus mir eine Kabarettistin wird. Das ist mir passiert“, beschreibt sie. Ursprünglich wollte sie sich hinter der Kamera als Regisseurin verwirklichen und sammelte als Autodidaktin beim Schreiben und Inszenieren von Kurzfilmen und Musikvideos Erfahrung. „Wenn aus vielen Ingredienzien, die du zusammengeführt hast, auf der Leinwand ein schönes Ganzes wird, ist das ein wunderbares Gefühl“, schwärmt Stabinger.

Beim Studentenjob im Grazer Theatercafé erlag sie dann doch der Verlockung der Bühne, als man ihr ein Mikrofon in die Hand gab. Neben dem Kartenabreißen zählten Durchsagen zum Rauchverbot zu ihren Aufgaben. „Ich war immer versucht, was Lustiges daraus zu machen“, erinnert sie sich. „Zum Spaß“, wie sie sagt, schrieb sie mit ihrer Bekannten Ulrike Haidacher ein 15-minütiges Programm, bewarb sich beim Kabarettwettbewerb Grazer Kleinkunstvogel und das Duo holte den Hauptpreis. Damals war Stabinger 24 Jahre alt. Zwei Jahre später wagte sie erstmals die Berufsbezeichnung von „Studentin“ auf „Kabarettistin“ zu ändern, an dem Punkt, als die Bühnenleidenschaft Geld in die Kassa spülte.

„Plötzlich war es ein Selbstläufer“, fasst Stabinger die folgenden Meilensteine zusammen. Im Duo „Flüsterzweieck“ mit Ulrike Haidacher schuf sie fünf preisgekrönte Programme. Aus einem Radio-Gastauftritt bei FM4 wurden die tagespolitischen Radiosatiren „Traumtagebuch“ und „Die Zudeckerin“ sowie die Mockumentary-Serie „Das magische Auge“ mit Leopold Toriser und Berni Wagner und Elias Hirschl. Stammplätze als Autorin und Darstellerin in ORF-Satireformaten („Was gibt es Neues?“, „Wir Staatskünstler“, „Pratersterne“) waren die logische Folge.