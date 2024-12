Diese Haltung – unangepasst, neugierig, frei – ist ein roter Faden durch Haases Karriere. Ihre Figuren sind stark und eigenständig, ob als Sexarbeiterin in der preisgekrönten Verfilmung von Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“ oder als ehemalige Stasi-Killerin in der Netflix-Serie „Kleo“, die ihr 2023 den Deutschen Fernsehpreis als Beste Schauspielerin und den Grimme-Preis einbrachte. „Stoffe, die mir angeboten werden, bedienen sehr oft ein feministisches Narrativ“, sagt Haase. „Früher war mir das nicht bewusst, aber unangepasste und eigenständige Frauen haben mich immer interessiert“, erklärt Haase. „Vermutlich hat sich meine Intuition über die Jahre im Außen so manifestiert, dass mir automatisch solche Rollen angeboten wurden. Anders könnte ich auch keine Filme denken“.