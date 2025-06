In Bachmanns Namen

28, geboren in Kärnten

Literarisch-medizinische Doppelexistenzen, vom Militärchirurgen Schiller bis zum Internisten Schnitzler, haben erstaunlich oft ordiniert. Der Debütroman „Proben“ der 28-jährigen Tara Meister setzt der Tradition ein schönes Licht auf: Eine erfolgreiche Biochemikerin und eine auf Erlösung hoffende Theaterregisseurin gehen in dem intensiv erzählten Werk eine labile Synthese ein.

Zweierlei Leben

Selbstverständlich seien da ihre beiden Existenzen eingeflossen, sagt die in Wien zur Ärztin promovierte Kärntnerin, die sich gerade am Leipziger Literaturinstitut im Schreiben vervollkommnet. Ganz aus dem Häuschen sei die sächsische Belegschaft gewesen, als die Einladung der Jurorin Mara Delius zum Bachmann-Preis eintraf. Und die Lehrerin aus dem kunstaffinen Kärntner Gymnasium wird jetzt wieder im Publikum sitzen. So wie damals, als noch die ganze Schulklasse zusah, wenn die Jury die Daumen cäsarisch nach oben oder nach unten reckte.

Hier hat sich im Umgang fraglos etwas geändert. Aber hat der Bachmann-Preis mit dem Schrecken nicht auch etwas von seinem Glanz eingebüßt? „Ich trauere dem Schrecken nicht nach und freue mich auf den Bewerb.“

Und dann? Die beabsichtigte Ausbildung zur Gynäkologin hätte jene konsolidierten Verhältnisse zur Folge, von denen Autoren meist nur träumen können. „Ich wünsche mir, dass sich beides verbinden lässt. Der klinische Alltag ist ein unerschöpflicher Quell an Geschichten, Szenen, Emotionen. Aber auch umgekehrt ist es ganz gut, in diesen klinischen Alltag mit einem Bewusstsein für Sprache, für Erzählungen, für das Schaffen von Wirklichkeit zu kommen. Sich Gedanken zu machen über die einschneidenden Erlebnisse durch Krankheit und Tod. Daraus eine Erzählung zu machen oder es in die Lebenserzählung zu integrieren.“

So definiert sich die Fachdisziplin Medical Humanities, die in den USA schon etabliert ist und sich in Europa zögernd durchzusetzen beginnt. „Sie steht konträr einer Vorstellung gegenüber, dass das medizinische Personal in einer sterilen Welt operiert. Wir begegnen mit unseren Erzählungen Menschen mit ihren Erzählungen.“

In der Gegenwelt

Der sanfte, nachdenkliche, auch die Geisteswissenschaften einschließende Zugang wurde ihr schon in der Kindheit eröffnet. Als Älteste von fünf Kindern in einem Dorf bei St. Veit an der Glan aufgewachsen, kannte sie während ihrer gesamten Jugend weder Fernsehen noch Internet. Die Eltern, beide Psychotherapeuten, betreiben heute eine Akademie für Lebensberatung und Meditation. „Es gab vor allem Natur und Bücher und damit auch viel Vorlesen.“ Paradiesische Umstände, wie der ergriffene Zuhörer vorauseilend diagnostizieren will? „Jetzt im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür“, sagt sie, um nach einer Pause anzufügen: „Natürlich so als Kind habe ich mich manchmal gefragt, warum wir nicht normal sein können.“

Anno Biden konnte sie sich in Philadelphia und New York fortbilden. Schon damals hätte sie wegen des für sie unvertretbaren privaten Gesundheitssystems eine Karriere in den USA ausgeschlossen. Und jetzt? „Ist das ein Ort geworden, mit dem ich nichts zu tun haben will, schon gar nicht als Gynäkologin und Geburtshelferin.“

Da ist man als Schriftstellerin noch im vergleichsweise sicheren Bereich, woraus man ersieht, dass die Kunst jedes Paradoxon ermöglicht.