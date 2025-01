Bei der Premiere in Berlin wird sie mit tosendem Applaus bedacht. Und auch alle Zuschauer, die „Favoriten“ später im Kino sehen, verlassen die Vorführung mit einem Gefühl großen Respekts. Einfach toll, was diese Frau leistet. Ilkay Idiskut, Lehrerin jener Volksschulklasse, die Filmemacherin Ruth Beckermann in ihrem Dokumentarfilm mit dem doppeldeutigen Titel porträtiert: Favoriten wie der Wiener Problembezirk, Favoriten wie „Lieblinge“. 25 Kinder besuchen diese Klasse. Sie stammen aus Bulgarien, Syrien, Mazedonien, Tunesien oder Tschetschenien. Kein einziges spricht zu Hause Deutsch.

Eine „Problemklasse“ an einer „Brennpunktschule“, würde man im öffentlichen Diskurs sagen. Aber Beckermanns vorurteilsfreier Blick und Idiskuts pädagogische Wärme verweigern solche Zuschreibungen, ohne die Schwierigkeiten schönzureden. Als sich Idiskut am Ende des Films in die Babykarenz verabschiedet, fließen die Tränen. Auf der Leinwand, aber auch im Zuschauersaal.