Franzobel: „Die aktuelle Lage macht mir Angst vor meinen Ängsten“

Wie haben Sie Grönland erlebt?

Unglaublich ruhig. Selbst auf einem Hügel haben wir das Atmen der Walrösser in der Bucht gehört. Die Landschaft ist so mächtig, so großartig. Man fühlt die Winzigkeit der eigenen Existenz. In der Wüste ist es mir ähnlich gegangen, aber in der Sahara ist mehr Zivilisation als in Nordgrönland.

Warum will Trump Grönland?

Touristisch wird es sich nicht groß ausbeuten lassen. Da leben so viele Leute wie in St. Pölten, nämlich 60.000, und es ist 25-mal so groß wie Österreich. Im Norden, wo ich war, wohnen 300 Menschen, und die ernähren sich größtenteils von dem, was sie aus dem Meer rausziehen, also von Meeressäugern. Aber Grönland hat enorm viele Bodenschätze. Es ist als Handelsroute interessant und militärisch, weil man von dort aus viel schneller in Moskau oder Peking ist als von ­jedem Stützpunk in Amerika. Ich weiß nicht, was Trump da vorhat, aber für die Leute dort schwant mir nichts Gutes.

Die Dänen waren alles andere als gut zu den Grönländern. Haben Sie davon gehört, dass man den Eltern ihre Kinder weggenommen und nach Dänemark gebracht hat, wo sie zu Dänen umerzogen worden sind?

Es gab sogar Zwangssterilisierungen. Man hat ihnen ihre Sprache verboten, ihre Fetische, den Schamanismus. Es gab eine Christianisierung, aber ob die sich durchgesetzt hat, ist schwer zu sagen. Ich habe eine Messe besucht, da waren drei, vier Leute in der Kirche. Allerdings sind bei mir zu Hause in Pichlwang, Oberösterreich, meist auch nicht viel mehr.

Wenn von Kolonialismus die Rede ist, dann meistens von Südamerika, Afrika, Ländern in der Karibik. Aber was mit Grönland geschehen ist, ist doch auch Kolonialismus, nicht?

Natürlich. Aber die Nordgrönländer ­haben sich ihre traditionelle Lebensweise teilweise bewahrt. Es ist ihnen wichtig, dass sie erhalten bleibt. Als ich dort war, gab es zum Beispiel gerade eine ­Kajak-Meisterschaft mit Wettfahrten, Harpunenwerfen, Eskimorollen. Aber die Zivilisation kennt keine Grenzen. Auch grönländische Kinder haben mittlerweile Handys und kriegen mit, was in der Welt passiert. Der Alkoholkonsum ist stark verbreitet. Deshalb wird im Norden kein harter Alkohol verkauft, weil sie sich sonst niederkübeln würden. Die Suizidrate ist hoch. Die Leute fühlen sich zerrissen. Sie wollen unabhängig werden, wissen aber um ihre Abhängigkeit von Dänemark. Sie bekommen relativ viel Geld, ich glaube, 500 Millionen Euro pro Jahr, und militärischen Schutz. Trotzdem fühlen sie sich als Menschen zweiter Klasse. Sie dürfen etwa nur alle zwei Jahre ins Ausland reisen.

Wieso denn das?

Das verstehe ich auch nicht. Die Dänen selbst haben zu Grönland keine Beziehung. Die wenigsten waren dort, abge­sehen von ein paar Eisberg-Touristen. Es gibt ein paar Grönländer in Dänemark. Das Grönlandzentrum in Kopenhagen sieht aus wie ein Obdachlosen-Asyl. Klar ist aber, dass die Grönländer ­unabhängig werden wollen. Wie das funktionieren kann, ist eine andere Frage.

Haben Sie Bedenken, dass man Ihnen Vorwürfe macht, weil Sie den Begriff „Eskimo“ verwenden?