Sein letztes Profimatch, das 563. auf der ATP-Tour, verliert er Ende Oktober bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gegen Luciano Darderi. „Tennis hat in Österreich einen Riesenaufschwung erlebt. Tragt es so weiter, dass der wunderschöne Sport auch so präsent bleibt“, formuliert er als Bitte zum Abschied von einer Karriere, in der er 30,33 Millionen Dollar an Preisgeld verdient hat.

Sein sportliches Vermächtnis bleibt beeindruckend. Neben dem US Open-Sieg, umfasst es vier erreichte Grand-Slam-Finals, 17 Einzeltitel und bemerkenswerte Siege gegen die Größen wie Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Von Juni 2016 bis November 2021 ist Thiem durchgehend in den Top 10 der Weltrangliste, sein Karrierehoch erreicht er 2020 mit Platz 3. Nach seiner Handgelenksverletzung 2021 auf Mallorca – ein Einriss in Sehnenscheide und dazugehöriger Gelenkskapsel – bleibt das Erreichen des Kitzbühel-Finales 2023 das Highlight am Weg zurück.