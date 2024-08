Mit einem Nettovermögen von laut "Forbes" 173 Milliarden Dollar zählt Larry Ellison, der Gründer des Datengiganten Oracle, zu den fünf reichsten Menschen der Welt. Sein Vermögen ist im vergangenen Jahr aufgrund des KI-Booms und des Anstiegs der Oracle-Aktien erheblich gewachsen. Er ist als Vater von David Ellison einer der Investoren bei der Skydance-Paramount-Fusion. Als Adoptivkind in Chicago aufgewachsen brach er sein Mathematikstudium ab, um als Programmierer nach Kalifornien zu gehen. Seine Sternstunde kam im Jahr 1977, als Larry Ellison die Idee kam, ins Geschäft mit Datenbanken für Unternehmen einzusteigen, in dem damals IBM führend war.

Red Carpets sind ihr Hobby

Die Nähe zu Hollywood liegt in der Familie: Larry Ellison gefiel sich in einem Gastauftritt in "Iron Man 2". Seine Tochter Megan Ellison gründete 2011 die Filmproduktionsgesellschaft Annapurna, die "Her" und "American Hustle" produzierte. Sandra Lynn, seine Schwiegertochter und Frau von Sohn David Ellison, ist Country-Sängerin und verantwortete Lieder wie "I Think of You" und "Somebody Kissed Me at a Bar".