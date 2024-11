Geboren am 1. Juli 1966 in Zürich, studierte er dort Germanistik und Theaterwissenschaft und debütierte erfolgreich in der freien Berliner Szene. Über Bonn, Zürich und abermals Berlin gelangte er als Schauspieldirektor nach Basel und fuhr dort spektakuläre Erfolge ein. Am Burgtheater war er Matthias Hartmanns Hausregisseur und wurde 2013 Intendant in Köln. Mit Beginn der laufenden Saison folgte er Martin Kusej an die Burg. Er ist mit der Schauspielerin Melanie Kretschmann (derzeit in „Johannn Holtrop“ zu sehen) verheiratet, hat drei Söhne und eine Tochter.