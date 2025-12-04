Daniela Bagaric: Wie Krankenhausroutine zur Kunstinspiration wurde

In der aktuellen Folge von OÖ ungefiltert lernen Sie Daniela Bagaric kennen – eine Künstlerin, deren Lebensweg alles andere als geradlinig verlief. Geboren in Bosnien und später nach Oberösterreich gekommen, erzählt sie, wie sie sich nach ihren ersten Berufsjahren im Krankenhaus und dem intensiven Erlernen der deutschen Sprache erst mit 39 Jahren der Kunst zuwandte. Heute verarbeitet sie jene Erfahrungen, die sie im medizinischen Umfeld gesammelt hat, in ausdrucksstarken grafischen und malerischen Werken.

Im Gespräch wird deutlich, wie vielseitig sich ihr künstlerischer Stil entwickelt hat: von feinen grafischen Zeichnungen, die an chirurgische Instrumente erinnern, über textile Strukturen aus dem Klinikalltag, bis hin zu reduzierten, dreidimensionalen Arbeiten, die durch Licht und Bewegung immer neue Wirkung erzeugen. Sie berichtet, wie viel Experimentierfreude in ihrem Schaffen steckt, warum sie Farben oft selbst mischt und weshalb für sie Echtheit wichtiger ist als Effekte.

Darüber hinaus spricht Daniela Bagaric über Skulpturen, Serien zum Thema Emotionen und ihre aktuellen Schritte hin zur Arbeit mit Schrift. Sie gibt Einblicke in ihre Rolle als Mitbegründerin einer Welser Galerie – ein Ort, an dem der Austausch zwischen Kunstschaffenden auf regionaler und internationaler Ebene aktiv gelebt wird. Ebenso erzählt sie von kommenden Ausstellungen und künstlerischen Vorhaben. Zwischen den Zeilen wird spürbar, was sie antreibt: Neugier, Offenheit und der Wunsch, sich ständig weiterzuentwickeln.