Robbie Williams sagte, dass er sich nach diesem Film wie ein völlig neuer Künstler fühlt. Sind Sie sich dessen bewusst, welchen Einfluss Ihre Arbeit auf sein Leben hatte?

Wenn man so etwas erschafft, kann es hilfreich sein oder auch verletzen. Wenn der Film weiterhin so liebevoll aufgenommen wird wie bisher, ist das für Rob ein unglaubliches Gefühl. Das Gefühl, für das er lebt. Würde der Film nicht so angenommen, würde er es persönlich nehmen, denn es ist unglaublich mutig sich so intim zu zeigen.

Disney bringt ihren Debütfilm "The Greatest Showman" bald als Musical an den Broadway. Man hört, Sie überlegen auch "Better Man" als Musical auf eine Bühne zu bringen. Wie sieht es damit aus?

Ja, ich habe eine Vision davon, wie diese Geschichte auf der Bühne aussehen könnte, und die Vorstellung ist unglaublich aufregend. Die tragenden Elemente des Films, würden sich auch auf einer Theaterbühne gut umsetzen lassen. Die Geschichte hat Theatralik, viele Sequenzen sind inszeniert wie im Theater. Es erinnert mich daran, als wir die erste Lesung für The Greatest Showman gemacht haben, nur mit ein paar Schauspielern, Justin am Klavier, ein paar Musikern und Sängern. Das war der Moment, als ich Gänsehaut hatte und wusste, dass es funktionieren würde. Und, ja, ich denke, "Better Man" hat dieselbe DNA.