Bernhard Pörksen: „Ignoranz ist eine Supermacht“

Schon 1999 hatte ein junger Journalist schwere Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule, einem Erziehungshem in Hessen, aufgedeckt. Es sollte zehn Jahre dauern, bis die Verbrechen ins Zentrum öffentlichen Interesses rückten. Anlass für den deutschen Medienwissenschafter Bernhard Pörksen, zu ergründen, warum die Opfer nicht eher gehört wurden. In seinem 330 Seiten starken Band „Zuhören“ spannt er den Bogen seiner Recherchen bis zu den Mechanismen russischer Propaganda im Ukrainekrieg. Ein Gespräch über richtiges Zuhören, den Einfluss von Populisten und die Chanchen, dass Zeitungen und Magazine heute gehört werden.

Herr Pörksen, wie ist der Titel Ihres Buches, „Zuhören“ zu verstehen? Als Aufforderung oder als Warnung?

Eher als ein kleiner Stupser, als Kopfnuss für Selbstdenker, nicht als langweilig-berechenbare Tugend-Predigt, die ohnehin alles erkalten lässt und kaputt macht.

Sie sagen: Wir hören viel zu oft nur uns selbst …

… geleitet von einem Ich-Ohr egozentrischer Aufmerksamkeit. Hier geht es um die Frage: Stimmt das, was der andere mir sagt, mit dem überein, was ich ohnehin glaube? Die eigenen Filter sind hier äußerst mächtig. Aber wie geht, so meine Frage, eigentlich geistige Offenheit? Wie gelangt man vom Ich-Ohr zum Du-Ohr nicht-egozentrischer Aufmerksamkeit, orientiert an der Frage: In welcher Welt ist das, was der andere sagt, plausibel, wahr? Sie zeigen mit dem Beispiel von Søren Kierkegaards Clown, der den Ausbruch eines Feuers melden will, dass es auf richtiges Zuhören ankommt.

Wie kann man das erreichen?

Das ist eine wirklich tiefsinnige Geschichte des dänischen Philosophen, oder? Da ist dieses Zirkuszelt, das Feuer fängt. Und der Clown wird ins Dorf geschickt, schon geschminkt, verkleidet, mit seinen seltsamen Latschen. Er bettelt, er bittet die Dorfbewohner, doch zum Zirkuszelt zu eilen. Weil sonst das Feuer alle vernichten wird.

Aber die Dorfbewohner halten alles für eine Werbetrick.

So ist es. Und plötzlich ist dann das Feuer überall. Die Botschaft: Manchmal muss man auch dem Clown Glauben schenken. Und das eigene Sofort-Bescheidwissertum – Clowns machen nur Witze! – abstreifen. Um wirklich zuzuhören. Und zu erkennen, was droht.

Sie schildern, wie ein Ukrainer seinen Vater davon überzeugen will, nicht auf die Fake News russischer Propa­ganda zu hören. Welche Chancen gibt es, gegen Propaganda aufzutreten?

Das ist schwer. Der Desinformationsnebel ist mächtig. Und letztlich scheitert Misha Katsurin, der Unternehmer aus Kiew, dessen Vater in Russland lebt und der seinem Sohn nicht glaubt, dass wirklich Krieg ist. Katsurin will erreichen, dass zu Kriegsbeginn Millionen von Ukrainer ihre Verwandten in Russland anrufen, ihnen von der Wahrheit des Krieges erzählen, zum Protest aufrufen. Er will eine Graswurzel-Bewegung auslösen – um das Mitei­nander-Reden und Einander-Zuhören zu stärken. Letztlich misslingt dies, trotz mancher Erfolge. Aber eben auf eine lehrreiche, berührende Weise, geht es doch um die Frage: Wie erreicht man diejenigen, die man nicht mehr erreicht? Wie spricht man, wenn der Ausnahmezustand herrscht, wenn Gewalt, Hass und Desinformation alles vergiften? Wo sind sie dann, die Lücken für die geistige Offenheit? Misha Katsurin entwirft hier faszinierende Anleitungen. Aber Sie haben recht: Letztlich kommen er und sein Team gegen den Krieg nicht an.