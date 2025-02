Bei Ihrem Wien-Debüt als Solokünstler im Kunstforum steht ein Raum unter dem Motto „Weibliche Freiheit – Männlicher Blick“. Gezeigt werden Porträts von Jodie Foster, Marianne Faithfull oder Patti Smith. Arbeiten Sie mit Frauen bewusst anders, oder ist Ihre Vision stets dieselbe?

Das ist schwer zu sagen, vielleicht will ich, dass sie mich mögen, oder ich will etwas hervorbringen, das sinnlicher ist. Sie entfremden in gewisser Weise: Wenn man eine Ausstellung wie diese macht und alle Frauen in einem Raum zentriert, wirkt es, als hätte ich einen anderen Zugang zu ihnen. Aber das ist nicht der Fall.

Die Umgebung, in der Sie fotografieren, ist immer Teil der Geschichte, die Ihre Bilder erzählen. Wie wichtig ist das Setting als Werkzeug?

Essenziell. Wäre ich Studiofotograf geworden, würde es hier keine Ausstellung geben, denn das langweilt mich. Auch für die Menschen, die ich fotografiere, wäre es langweilig. Wobei mir klar ist, dass sie sich in einem Studio sicherer fühlen wegen der vielen Menschen, die ihnen die Haare richten und alles ausleuchten. Aber ich fotografiere Menschen, die lebendig wirken wollen.

Gibt es eine Arbeit, bei der das unorthodoxe Setting speziell erfolgreich war? Vielleicht auf eine unvorhergesehene Art?

Ja, alle, die hier ausgestellt sind! Ein Shooting läuft fast nie nach einem Plan. Ich verlasse mich auf meine Intuition. Ich mag Dokumentarfotografie und Porträts. Meine Bilder sind immer eine Kombination aus beidem. Ich komme irgendwo an, dann schaue ich mich um. Wenn ich am Abend vor dem Shooting ankomme, laufe ich um das Hotel. Dann noch einmal, so lange, bis ich etwas Inspirierendes finde. Helmut Newton hat die gleiche Herangehensweise: Du gehst auf die Straße und suchst etwas, mit dem du arbeiten möchtest.