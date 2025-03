„Anora“ räumt bei den Oscars ab

Ursprünglich hatte lange Jacques Audiards Narco-Musical „Emilia Pérez“ mit 13 Nominierungen als ein Topfavorit des Abends gegolten. Wegen beleidigender Tweets durch Trans-Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón verlor das Werk seine Favoritenrolle aber. Immerhin wurde aus „Emilia Pérez“ der Song „El Mal“ gekürt. Auch setzte sich Zoe Saldaña gegen die starken Konkurrentinnen durch und holte die Trophäe als beste Nebendarstellerin. Bei den Herren indes sicherte sich wie prognostiziert Kieran Culkin den Oscar als bester Nebendarsteller in Jesse Eisenbergs „A Real Pain“.

Immerhin eine seiner acht Nominierungen konnte der Thriller „Konklave“ des österreichisch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger in eine Trophäe umsetzen – die für das beste adaptierte Drehbuch. Als bester Animationsfilm wurde mit „Flow“ erstmals überhaupt ein Film aus Lettland gewürdigt, der auch in der Sparte Auslandsoscar nominiert war. Hier obsiegte aber das Drama „I'm Still Here“, das somit erstmals Brasilien die Ehrung einbrachte. Gänzlich leer ungeachtet acht Nominierungen ging indes die Bob-Dylan-Biografie „Like A Complete Unknown“ aus.