Alma, das göttliche Groupie

Die heillos verzerrte Weltwahrnehmung versetzt sie in Ratlosigkeit. „Es gibt heutzutage eine Mischung aus Antisemitismus und Anti-Israelismus, die ich unbegreiflich finde. Ich bin gegen die israelische Regierung, obwohl ich in Israel geboren wurde und mein Land liebe. Was wegen dieser rechten Regierung passiert, ist nicht nur für mich, sondern die Hälfte der Bevölkerung eine Tragödie. Ich bin jüdisch, aber wie die meisten nicht religiös und gegen die Regierung. Bin ich deshalb eine Antisemitin?“



Und hier, im Land, in dem man sich als Jude nicht mehr sicher fühlen kann, obwohl nach Auschwitz Unmengen falscher Schwüre geleistet wurden? Ruth Brauer setzt auf die Strategien der Vernunft und der Beharrlichkeit. „Alles steht und fällt mit der Bildung, die das Letzte ist, woran wir sparen müssen und das, wo wir am meisten investieren müssen, als Demokratie und Gesellschaft. Ich glaube an zwei verpflichtende Kindergartenjahre, viel mehr Lehrpersonal, viel mehr Sozialarbeiter. Wir müssen diejenigen, die mit ihren Eltern gekommen sind, in den ersten vier Jahren in der Schule auffangen und ihnen sagen, was Demokratie, Antisemitismus, Feminismus ist.“



Und die linken Spießgesellen dieser Entwurzelten? „Es hat auch mit Instagram, Facebook und Twitter zu tun. Niemand redet mehr miteinander, es findet keine Diskussion mehr statt. Ein paar Sätze genügen, und man ist entwe-



Darf sich ein Land gegen einen Terror überfall mit 1.200 Toten nicht verteidigen? Muss man künftig mit einem Strauchdieb, der einen im Dunkeln überfällt, auch auf Augenhöhe verhandeln? „Aber wenn er Ihre Tochter kidnapped, verhandeln Sie doch mit ihm, oder nicht?“, erwidert Ella Milch-Sheriff sanft. Und Ruth Brauer fügt hinzu: „Der 7. Oktober war die perfekte, perfideste Falle. Es war alles geplant, auch im Libanon von der Hisbollah, wie sich jetzt herausstellt. Man hat dort Tunnel gefunden, die 20 Stockwerke in die Erde reichen, ein ganzes Hochhaus, gegraben an den Grenzen Israels, um Munition zu verstecken.“



Die Coda zum unseligen Thema skizziert die Komponistin, wer sonst? „Es muss den palästinensischen Staat geben, andererseits muss Israel die Garantie haben, in Sicherheit zu existieren, ohne dass jeden Moment wieder durch Tunnels Leute massakriert werden.“