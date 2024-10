Das Geheimnis der Alma Mahler-Werfel

Nur wenige Frauen haben so intensiv ihr Leben gelebt, so rücksichtslos und so selbstbestimmt wie die berühmte Künstlermuse Alma Mahler-Werfel. Sie schlug jede Form von bürgerlicher Moral in den Wind, sie erkämpfte sich ihre Autonomie und praktizierte völlig ungeniert ihre eigene, ganz private sexuelle Revolution.



Genialität war ihr Aphrodisiakum, das kleinste Anzeichen von schöpferischer Begabung erregte sie, auch erotisch: »Ich liebe am Manne nur die Leistung. Je größer die Leistung, desto mehr muß ich ihn lieben.« Das stand schon früh als ihr Lebensmotto fest. Sie erwählte den Komponisten Gustav Mahler zu ihrem ersten Mann, machte den Maler Oskar Kokoschka zu ihrem hörigen Geliebten, heiratete den deutschen Architekten und Bauhaus-Gründer Walter Gropius und zuletzt in dritter Ehe den jüdischen Schriftsteller Franz Werfel.



Gustav Klimt, der ihr als Backfisch den ersten Kuss raubte, prophezeite: »Ich glaube, wo Alma hinkommt, hinschaut in die Männerwelt, ist sie Herrin, Gebieterin.« Almas Lebensstrategie stand damals bereits unverrückbar fest: Das Objekt ihrer Begierde musste nicht schön sein und auch kein Krösus, aber eine Eigenschaft musste der Mann ihrer Wahl unbedingt besitzen: künstlerische Begabung, Kreativität. Mehr noch: Genie. Einer Freundin gestand sie Jahre später: »Nichts schmeckt besser als das Sperma von einem Genie!«