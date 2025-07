Wie nutze ich mit Kindern richtig die Rolltreppe?

"Ein großer Schritt, am Handlauf festhalten und los geht"s – das ist für Kinder aufgrund ihrer Größe gar nicht so einfach", beschreibt die "Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mehr Sicherheit für Kinder" die Herausforderung und zählt Gefahren auf:

- Kinder stützen sich beim Betreten mit den Händen auf den Stufen ab und quetschen sich die Finger.

- Sie geraten mit langen Haaren, offenen Schnürsenkeln, Schals oder Pullovern in den beweglichen Teilen der Treppe und bleiben dort hängen.

"Damit sich Kinder nicht im Spalt zwischen Wand und mitlaufendem Geländer einklemmen, sollten sie am besten immer mittig vor dem begleitenden Erwachsenen auf der Rolltreppe stehen", so der Rat. Größere Kinder, die sich schon am Handlauf selbst festhalten können, könnten auch neben den Eltern stehen.

Das gelte aber nicht für sehr aktive Kinder, die sich vom Herumspringen kaum abhalten lassen. Sie sollten sicherheitshalber auf den Arm genommen werden, bevor man die Rolltreppe betritt. Dabei gelte: Halten Sie sich dabei mit der freien Hand am Handlauf fest, damit Sie selbst sicher stehen.