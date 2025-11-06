Steiermark präsentiert Entwurf für Gesundheitsplan 2030

"Im Mittelpunkt dieses Plans stehen die Patientinnen und Patienten", sagte Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl bei der Präsentation in Graz. "Von zentraler Bedeutung ist die Sicherstellung der Notfallversorgung rund um die Uhr in der ganzen Steiermark."

Auch Klubobmann Marco Triller hob die Bedeutung des Plans hervor: "Mit dem RSG 2030 entsteht erstmals eine verbindliche Grundlage für die Planung von Spitälern und dem niedergelassenen Bereich."

Seitens der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) erklärten die Vorsitzenden Beatrice Erker und Josef Harb, dass durch die enge Zusammenarbeit von Spitälern, Gesundheitszentren und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten die Versorgung künftig "wohnortnah, qualitätsgesichert und den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechend" gestaltet werden könne.