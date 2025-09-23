So finden Sie den passenden Standmixer für Ihre Küche

Für weiches Obst und Gemüse reichen Mixer mit 400 bis 600 Watt. Wer öfter Eiswürfel oder Nüsse zerkleinert, sollte zu mindestens 600 Watt greifen. Hochleistungsgeräte mit bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute liefern besonders feine Ergebnisse.

Ein Volumen von 1,5 bis 2 Litern ist für Familien praktisch, für Singles reichen kleinere Varianten. Breite Behälter verhindern, dass Zutaten wie Fleisch oder große Gemüsestücke steckenbleiben.

"Ein stabiles Gehäuse und eine klare Verriegelung des Behälters gehören zur Basisausstattung für eine sichere Anwendung", so Kästl.

Rutschfeste Standfüße, sichere Deckel und eine automatische Abschaltung bei Überhitzung oder geöffnetem Behälter sind außerdem wichtig. Eine Pulse-Funktion hilft beim Zerkleinern harter Zutaten. Spülmaschinengeeignete Teile erleichtern die Reinigung, Automatikprogramme sparen Zeit.

Hochwertige Materialien und verfügbare Ersatzteile verlängern die Lebensdauer und machen die Geräte nachhaltiger.

Orientierung gibt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Geprüft werden hierfür unter anderem elektrische Sicherheit, Materialqualität und Stabilität.

Übrigens: In einem Check der Stiftung Warentest 2024 wurden unter anderem Standmixer getestet. Hier erwiesen sich die Hochleistungsgeräte als besonders haltbar. Diese sind jedoch größer, teurer und lauter als die gewöhnlichen Standmixer - von denen auch die meisten gut bis sehr gut mixten.

Die Experten raten in Sachen Lautstärke zum Testen: Wer empfindlich ist oder den Mixer frühmorgens nutzen möchte, sollte dies beim Kauf berücksichtigen und im Geschäft ausprobieren.