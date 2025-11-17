PH1: Diese seltene Erkrankung kann verheerende Folgen haben

PH1 kann in jedem Lebensalter einsetzen, am häufigsten jedoch bei Kindern und jungen Erwachsenen. Das häufigste Anzeichen sind wiederkehrende Nierensteine – jedoch bei Weitem nicht in allen Fällen: Einige Betroffene bemerken die Krankheit erst, wenn die Nierenfunktion bereits eingeschränkt ist. Neben Nierensteinen sind auch Schmerzen in der Seite oder beim Wasserlassen, Blut im Urin oder wiederkehrende Harnwegsinfektionen typische Warnzeichen.

Bei Verdacht auf PH1 – zum Beispiel, wenn bei einem selbst oder dem eigenen Kind die entsprechenden Warnzeichen vorliegen – oder wenn bei einem Familienmitglied PH1 diagnostiziert wurde, sollte eine Abklärung beim Nephrologen oder in einem PH1-Zentrum erfolgen. Eine Übersicht über die Behandlungszentren im deutschsprachigen Raum finden Sie unter diesem Link.