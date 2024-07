Auszeit für Manager

Für Führungskräfte ist es von besonderer Bedeutung, in hybriden Teams die eigene Digitalkompetenz permanent weiterzuentwickeln. Sie müssen als Vorbilder agieren, um digital gut arbeiten zu können. Was im "New Work" gleichbleibt, ist, dass Managerinnen und Manager eine gute Beziehung zu ihren Mitarbeitenden haben müssen, um sie zu Topleistungen zu motivieren.