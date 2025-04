Hawaii-Salz bringt Farbe und besonderen Geschmack ins Essen

Hawaii-Salz heißt nicht ohne Grund so: Das natürliche Meersalz wird vor allem auf der hawaiianischen Insel Molokai gewonnen. Ursprünglich weiß oder grau, werde es im Handel aber in Rot, Grün oder Schwarz angeboten. Die Farbe kommt von entsprechenden Zusätzen. So färbt vulkanische rote Tonerde die rote Variante, die auch Alaea-Salz heißt. "Sie enthält relativ viel Eisenoxid, somit hat das Salz einen leicht süßlichen Geschmack", sagt Ernährungsexpertin Daniela Krehl.

von APA