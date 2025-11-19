Hansaton Hörakustikmeisterin klärt auf: 10 Alltagsgeräusche, die Ihre Ohren täglich stressen

Hörakustikmeisterin Marion Paulus-Denjo vom Hansaton Fachgeschäft in Wien begleitet tagtäglich Menschen auf ihrem Weg zum guten Hören. Aus ihrer Erfahrung weiß sie, welche Geräusche unsere Ohren am meisten beanspruchen:

1. Verkehrslärm

Autos, Motorräder, Sirenen, laufende Motoren: Dauerverkehr belastet unser Gehör konstant. Besonders schlimm: Lärmspitzen durch Hupen oder quietschende Bremsen.

2. Baustellen

Presslufthammer, Bohrmaschinen oder Bagger sind nicht nur laut, sondern auch tief frequent. Schon kurze Aufenthalte in Baustellenumgebungen überfordern das Gehör.

3. Staubsauger & Haushaltsgeräte

Ein Staubsauger erzeugt bis zu 80 Dezibel. Auch Küchenmaschinen, Haartrockner oder Mixer sind regelrechte Lärmbomben im Alltag.

4. Musik über Kopfhörer

Wer laut Musik hört – vor allem mit In-Ear-Kopfhörern – riskiert direkte Schäden an den sensiblen Haarzellen im Innenohr.

5. Kindergeschrei

So herzerwärmend es sein kann: Kinderlärm liegt oft im Spitzenbereich der Lautstärke. Das kann, vor allem in Innenräumen, auf Dauer anstrengend sein.

6. Restaurants & Cafés

Kombination aus Gesprächen, Geschirrklappern, Hintergrundmusik: In vielen Lokalen werden 70 bis 85 dB erreicht. Das belastet das Gehör, ohne dass wir es merken.

7. Kino & Events

Blockbuster mit Surround-Sound oder Live-Konzerte liegen oft deutlich über 100 dB. Schon kurze Zeit kann hier zu bleibenden Schäden führen.

8. Fitnessstudio

Kraftmaschinen, Gewichte, Beats: In vielen Gyms ist die Dauerbeschallung Teil des Konzepts – für unsere Ohren ist sie ein Risiko.

9. Einkaufszentren

In vielen Shopping-Malls herrscht durch Musik, Kundenansprachen und Menschenmengen ein diffuser Dauerlärm, der gern unterschätzt wird.

10. Eigene Wohnung

Fernseher, Radio oder Waschmaschine: Auch zuhause ist es selten ganz ruhig. Dabei brauchen unsere Ohren Pausen – die wir ihnen oft nicht geben.