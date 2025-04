Große blaue Flecken? Dahinter kann eine Erkrankung stecken

Ob ein Schnitt in den Finger oder ein angestoßenes Knie: Eine Blutung soll schnell aufhören. Damit das klappt, sind bestimmte Eiweiße in unserem Blut gefragt. Manchen Menschen fehlen diese Gerinnungsfaktoren allerdings. Mit Folgen: Schon kleine Verletzungen können dann zu starken Blutungen führen. "Wenn blaue Flecken unverhältnismäßig groß werden oder spontane Blutungen in Gelenken auftreten, sollte man aufmerksam werden", so der Hämatologe Prof. Johannes Oldenburg.

von APA