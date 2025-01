Forscher wollen Knochenbrüche mit Vibration heilen

Vibration hilft Knochen beim Wachsen. In einer neuen Studie haben Forschende gezeigt, wie solche mechanischen Reize die Gene in den Knochen beeinflussen. Damit wollen sie künftig gebrochene Knochen schneller heilen. Die im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlichten Studienergebnisse könnten die Grundlage für Therapieansätze gegen Knochenbrüche und Knochenschwund bilden, teilte die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich) am Montag mit.

Dass Vibrationen Knochen beim Wachsen unterstützen, hatten die Forschenden um Ralph Müller von der ETH Zürich bereits vor drei Jahren in einer Studie mit Mäusen gezeigt. „Erst wenn wir diese Mechanismen verstehen, können wir basierend darauf neue Therapien entwickeln“, ließ sich Erstautor der neuen Studie Neashan Mathavan in der Mitteilung der ETH zitieren.