Die Blätter von Karotten und Kohlrabi kann man essen

Karotten, Kohlrabi, Fenchel und Rote Rübe haben Blätter, die man essen kann. Sie sind sogar sehr nährstoffreich und gleichzeitig kalorienarm. In frischen, jungen Kohlrabiblättern steckt fast doppelt so viel Vitamin C wie in den Knollen. Auch die Stiele und Blätter der Roten Rübe enthalten mehr Vitamine und Mineralstoffe als die Rüben.

von APA