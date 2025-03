Alfred Hudler: „Die Gelassenheit, Realitäten zu akzeptieren“

Was lernen Sie gerade?

Ich lerne, dass sich in unserer Welt Realitäten verschieben, Werte verändern in einem nicht gedachten Ausmaß – und viele darauf im Sinne von „Ja, darf denn das sein?“ reagieren. In solchen Zeiten ist es umso wichtiger, die persönliche sowie die Resilienz der Organisation zu trainieren und zu stärken, um unterschiedliche Herausforderungen gut zu bewältigen.

Von wem lernen Sie?

Von meinem elfjährigen Sohn Anton, der jeden Tag mit spielerischer Neugier vielen Dingen mit einer unerschütterlichen Ruhe auf den Grund geht.

Was kann man von Ihnen lernen?

Meine Lebenseinstellung ist gemäß dem Motto: „Always Look on the Bright Side of Life“. Die Gelassenheit, Realitäten zu akzeptieren und das Grundvertrauen, dass die Dinge am Ende gut werden.