VCÖ fordert mehr E-Ladestellen in Tourismusregionen

Der VCÖ mahnt in Tourismusregionen zu einem schnelleren Ausbau der Ladesäulen für Elektroautos. In den Niederlanden, nach Deutschland Österreichs zweitwichtigstes Herkunfstland für Urlaubsgäste, seien bereits 35 Prozent der neu gekauften Autos batterieelektrische Fahrzeuge. Für den Tourismus sei der Ausbau der Ladestellen bei den Beherbergungsbetrieben wichtig, erklärte der Verkehrsclub am Donnerstag in einer Aussendung.

von APA