News Logo
ABO

Turkish Airlines will von Boeing bis zu 225 Flugzeuge kaufen

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Flotte soll in den nächsten zehn Jahren verdoppelt werden
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Turkish Airlines will vom US-Flugzeugbauer Boeing bis zu 225 Maschinen kaufen. Für Boeing ist dies heuer einer der größten Aufträge. Der Deal wurde am Freitag nach einem Treffen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit US-Präsident Donald Trump bekannt gegeben. Zunächst kauft die türkische Fluggesellschaft 50 Maschinen vom Typ 787 Dreamliner mit einer Option auf 25 weitere Flugzeuge, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht.

von

Zudem wurden Verhandlungen über den Kauf von bis zu 150 Maschinen für die Modelle 737 Max 8 und Max 10 abgeschlossen. Vor einer Auftragsvergabe sollen hier aber zunächst noch Gespräche mit dem Triebwerkshersteller CFM International beendet werden. Der Kauf von Boeing-Maschinen ist häufig Gegenstand von Gesprächen ausländischer Staatschefs mit dem US-Präsidenten.

Turkish Airlines will seine Flotte in den nächsten zehn Jahren fast verdoppeln und Istanbul als globales Luftfahrtkreuz etablieren. Um dies zu erreichen, hat die Fluggesellschaft 2023 auch bei dem europäischen Konkurrenten Airbus bis zu 230 Großraum- und Schmalrumpfflugzeuge bestellt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ USA wollen ab 1. Oktober 100 Prozent Zoll auf Medikamente
Wirtschaft
Ab Oktober 100 Prozent US-Zoll auf Medikamente
++ ARCHIVBILD ++ Der Bosch-Konzern spürt die Flaute in der Autoindustrie
Wirtschaft
Deutscher Zulieferer Bosch will 13.000 Stellen abbauen
Stellantis baut Autos der Marken Peugeot, Opel, Fiat und Chrysler
Wirtschaft
Stellantis pausiert Autoproduktion wegen geringer Nachfrage
Stuttgart und andere deutsche Airports sind der Lufthansa zu teuer
Reisen & Freizeit
Lufthansa prüft wegen hoher Kosten Streckenstreichungen
Für 2026 rechnet die OECD mit einem Plus von 1,1 Prozent
Wirtschaft
OECD: Weltwirtschaft verliert Schwung - Euroraum plus 1,2 %
Neu an der Spitze der Deutschen Bahn: Evelyn Palla
Wirtschaft
Evelyn Palla ab 1. Oktober neue Deutsche-Bahn-Chefin
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER