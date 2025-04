Tourismussteuer spült Geld in Italiens Gemeindekassen

Die Tourismussteuer ist ein wahrer Geldsegen für die italienischen Gemeinden. 1.389 Kommunen in Italien werden heuer die Kurtaxe erheben, was ihnen insgesamt fast 1,2 Mrd. Euro bescheren wird. Das sind um 15,8 Prozent mehr als 2024, geht aus Angaben der nationalen Beobachtungsstelle für die Kurtaxe hervor. Im vergangenen Jahr hatten die Gemeinden 1,24 Mrd. Euro kassiert, was einem Plus von 29,1 Prozent gegenüber 2023 entspricht.

von APA