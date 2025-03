Thailand will visumfreie Aufenthaltsdauer wieder verkürzen

Nach weniger als einem Jahr will Thailand seine Einreisebestimmungen wieder verschärfen: Schon bald könnte der Zeitraum, in dem sich Urlauber aus 93 Ländern visumfrei in dem Königreich aufhalten dürfen, wieder von 60 auf 30 Tage reduziert werden. Zu den Ländern gehören auch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

von APA