Steirischer Sommertourismus fokussiert Kulinarik

Kunasek meinte, dass die Ankünfte in den Monaten November bis Februar um 4,3 Prozent gestiegen sind und auch die Nächtigungen im Winter zeigten positive Entwicklungen. Nun steht aber der Sommer vor der Tür und dass der nicht weit ist, zeigt eine Werbestrategie der Region Schladming-Dachstein: Angeboten wird die Kombination Ski und Bike, denn auf den Bergen oben können momentan am Vormittag noch die Pisten befahren werden, am Nachmittag locken die Mountainbike-Trails der Region.

Michael Feiertag, Geschäftsführer des Steiermark Tourismus, sagte, dass für die Sommerwerbe-Kampagne rund 1,3 Mio. Euro ausgegeben werden. Angesprochen werden neben dem österreichischen Markt auch Deutschland, Ungarn, Tschechien, Niederlande, Polen, die Slowakei und Italien. Der Fokus liegt auf der Kulinarik, was auch im Werbefilm deutlich wird: von Wein, über Bier - es wird heuer 530 Jahre Murauer Bier gefeiert - bis hin zu Kürbiskernölsuppe und Hüttenjause. Neu ist auch das Soundlogo für das "Grüne Herz": die neue musikalische Untermalung mit Referenz zum Dachsteinlied, der steirischen Landeshymne.

In der Sommersaison 2024 hat die Steiermark mehr als 2,67 Mio. Ankünfte und knapp 8 Mio. Nächtigungen verzeichnet. Mehr als die Hälfte der Nächtigungen entfallen auf Österreicherinnen und Österreicher, wobei abgesehen von gut einer Mio. Steirerinnen und Steirern rund eine Mio. Nächtigungen auf Gäste aus Wien entfallen. 2025 werden zahlreiche Jubiläen gefeiert, die auch entsprechend in den Werbekampagnen Niederschlag finden: unter anderem 400 Jahre Schloss Eggenberg mit der großen "Steiermark Schau" (ab 26. April), 70 Jahre Südsteirische Weinstraße, 65 Jahre Narzissenfest, 40 Jahre Styriarte und zehn Jahre Klanglicht in Graz.

Die Regionen setzen wie jedes Jahr auf eigene Schwerpunkte: Rund um den Erzberg im Raum Leoben stehen heuer neue Themenwege im Zentrum - darunter auch ein neuer barrierefreier Weg rund um den Grünen See, "wenn er dann auch wieder Wasser hat", meinte der Vorsitzende der Tourismusregion, Rudi Tischhart. Der Grüne See, eines der beliebtesten Ausflugsziele Österreichs, ist zum ersten Mal seit sechs Jahrzehnten komplett ausgetrocknet, weil im Frühjahr der Niederschlag gefehlt hat. Ein niedriger Wasserstand im April ist aber üblich: Erst wenn in den Bergen die Schneeschmelze einsetzt, füllt sich der See wieder.

Das Gesäuse trumpft im kommenden Sommer mit einer veganen Hüttenrunde auf, während im Wallfahrtsort Mariazell das Heilige Jahr gefeiert wird. In der Oststeiermark bringt sich der Stubenbergsee mit Strandgefühlen beim Surf- und Sommeropening Anfang Mai in Stellung und in der Region Murau wird die neue App namens Murli gelauncht. Im Murtal will man mit dem ersten barrierefreien Trail ein Zeichen für Inklusion im Radsport setzen.