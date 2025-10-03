Schweizer Hotels erleben weiteren Rekordsommer

Im August waren es insgesamt 5,0 Mio. Übernachtungen - ein Anstieg von 3,2 Prozent. Bei den internationalen Gästen waren es mit 2,8 Millionen Übernachtungen um 5,0 Prozent mehr. Auch die Inlandsnachfrage zeigte sich leicht positiv: Plus 1,0 Prozent auf 2,2 Millionen.

Über den gesamten Sommer hinweg (Juni bis August) erreichte die Branche 14,0 Mio. Übernachtungen. Das sind nochmals 2,6 Prozent mehr als im Rekordsommer 2024. Die Nachfrage aus dem Ausland stieg um 2,8 Prozent auf 7,7 Millionen, während die Buchungen aus dem Inland um 2,2 Prozent auf 6,3 Mio. Logiernächte zunahmen.

Von Jänner bis Ende August 2025 summierten sich die Übernachtungen auf 30,3 Millionen. Das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit bleibt die Branche auf Kurs, den bisherigen Bestwert von 42,8 Mio. Logiernächten aus dem Jahr 2024 sogar zu übertreffen.