Ostern - Tanken in Italien und Deutschland teurer

In Slowenien kostet Diesel etwa gleich viel wie in Österreich, 50 Liter Eurosuper sind um knapp mehr als zwei Euro günstiger. In Ungarn sind die Spritpreise nur geringfügig niedriger als in Österreich - 50 Liter Eurosuper um zwei Euro, 50 Liter Diesel um rund einen Euro. Innerhalb der EU sind die Spritpreise in Dänemark am höchsten und in Bulgarien (Eurosuper) beziehungsweise Malta (Diesel) am niedrigsten, rechnete der Verkehrsclub am Freitag vor.

Der VCÖ erinnert daran: Wer auf der Autobahn statt 130 km/h 110 km/h fährt, reduziert den Verbrauch im Schnitt um 17 Prozent, bei Tempo 100 im Schnitt um 23 Prozent. "Gleiten statt rasen zahlt sich aus", so der Club. Besonders günstig sei die Urlaubsreise für alle, die ein Klimaticket Österreich besitzen, den Urlaub in Österreich verbringen und mit Bahn oder Bus anreisen. Wichtig ist hier, den Sitzplatz zu reservieren.

Wie schaut es derzeit an den Tankstellen aus? Laut dem Spritpreisrechner der E-Control lagen am gestrigen Donnerstag die Preise bundesweit im Schnitt bei 1,521 Euro für Diesel und 1,520 Euro für Superbenzin. In Tirol kostete der Liter Diesel gar 1,589 Euro und Benzin 1,584 Euro je Liter.