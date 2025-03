Marillenblüte in der Wachau steht unmittelbar bevor

Die Marillenblüte in der Wachau steht kurz bevor. In den nächsten Tagen werden sich immer mehr Knospen öffnen. Die Vollblüte werde temperaturabhängig für das kommende Wochenende erwartet, teilte der Verein "Wachauer Marille g. U." am Montag auf seiner Webseite mit. Die Entwicklung kann auch über Webcams beobachtet werden.

von APA