In San Francisco lohnt sich das Treppensteigen

Mehr als 900 öffentliche Treppenaufgänge gibt es nach Angaben des Tourismusbüros der Stadt und manche sind mit ihren kunstvollen Fliesen-Verzierungen eine Attraktion für sich - zum Beispiel die 16th Avenue Tiled Steps mit ihrem bunten Mosaik einer Unterwasserwelt oder die Lincoln Park Steps mit ihren blumenartigen Mustern in warmen Gelb-, Rot- und Grüntönen.

Wer sich einen Überblick über die großen und kleinen öffentlichen Treppen San Franciscos verschaffen will, kann sich auf der Plattform urbanhikersf.com durch die äußerst umfangreiche "SFStairmap" klicken – dort sind diverse Treppen im Stadtgebiet als Punkte auf einer Karte gekennzeichnet.

Diesen Oktober widmet die Nachbarschafts-Initiative Civic Joy Fund den Treppen der Stadt den "SF Stairway Month" – mit mehreren, kostenlosen geführten Spaziergängen und Vorträgen.