Flughafen Triest schloss 2024 mit Rekordgewinn ab

Die Investitionen erreichten demnach eine Höhe von 12 Mio. Euro. Die Verschuldung lag bei 1,4 Mio. Euro. Aktionäre der Gesellschaft, die den Flughafen betreibt, sind die Region Friaul-Julisch Venetien (45 Prozent) und die Infrastrukturgesellschaft F2i (55 Prozent).

Bis 2027 sollen 35 Mio. Euro in den Flughafen von Triest investiert werden. Ein großer Teil dieses Betrags soll in die Renovierung des Airports nach ökologischen Standards sowie in die Errichtung von Infrastruktur zur Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen fließen, berichtete der Geschäftsführer des Flughafens, Marco Consalvo.

Der Flughafen "Ronchi dei Legionari" soll zudem zu einem Knotenpunkt für Radwege werden. So sollen nahe gelegene Orte wie die Badeortschaft Grado vom Flughafen aus per Rad erreichbar werden. Für dieses Ziel hat die Region Friaul Julisch Venetien, zu der Triest gehört, mehr als 5 Mio. Euro locker gemacht.

Der Geschäftsführer rechnet mit einem kräftigen Wachstum des Airports. Die Zahl der Destinationen, die derzeit von Triest aus angeflogen werden, soll im Laufe der Jahre schrittweise von 30 auf etwa 50 erhöht werden.