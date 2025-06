Deutsche Reisebranche fordert mehr politischen Rückhalt

Wenn sich am Montag Politik und Branche zum deutschen Tourismusgipfel in Berlin treffen, geht es nicht nur um Urlaub. Flughäfen unter Druck, abwandernde Airlines, kämpfende Gastronomie - für Anja Karliczek, die neue Vorsitzende des Tourismusausschusses im Bundestag, ist klar: Der Tourismus braucht mehr politische Aufmerksamkeit. "Millionen Menschen arbeiten in dem Bereich, Millionen Menschen kommen mit den Leistungen und Angeboten in Berührung", sagt die CDU-Politikerin.

von APA