Condor bietet künftig mehr Flüge ab Wien an

Die deutsche Fluglinie Condor verstärkt die Präsenz am Flughafen Wien-Schwechat. Dazu wird ein Flugzeug am Hauptstadtflughafen stationiert, teilte die Fluglinie am Montag mit. Damit bietet Condor eine tägliche Verbindung zwischen Wien und Frankfurt an. Und von Frankfurt aus bedient Condor 60 Ziele wie Barbados, Johannesburg, Seattle oder Sansibar.

von APA