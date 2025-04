Campingpreise 2025: So teuer wird der Urlaub in Österreich und Europa – Italien und Kroatien an der Spitze

Mit einem Durchschnittspreis von 38,30 € pro Nacht reiht sich Österreich unter die teureren Campingländer Europas ein – ein Plus von 5,36 % gegenüber dem Vorjahr. Die teuersten Plätze finden sich im Westen des Landes: In Vorarlberg liegt der Durchschnitt bei stolzen 43,80 €, dicht gefolgt von Tirol (42,16 €) und Kärnten (40,72 €). Günstiger nächtigt man in Niederösterreich (32,87 €) oder Wien (31,87 €), wo die Preissteigerung mit 20,26 % allerdings besonders kräftig ausfiel.