Camping in Österreich mit neuem Übernachtungsrekord

"Camping in Österreich entwickelt sich mit seinem hervorragenden Angebot an Winter- und Wellnesscamping immer stärker zur Ganzjahres-Urlaubsform", stellte Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info, fest. Mit mehr als 189.000 Übernachtungen im März österreichweit, doppelt so viele wie im Vorjahr, startete die Campingbranche "besonders erfolgreich" in das Jahr 2024, hieß es in der Aussendung. 2,4 Millionen Nächtigungen im August konnten Starkregen und Sperrungen im September ausgleichen. Immer mehr Urlauberinnen und Urlauber zieht es auch im Winter auf den Campingplatz: Im November und Dezember stiegen die Nächtigungen um 15 bis 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Mit unverändert mehr als 2,5 Millionen Nächtigungen bleibt Kärnten "Camping-Champion", knapp dahinter liegt Tirol mit 2,4 Millionen Nächtigungen (plus 5,1 Prozent). Mit Abstand folgen Salzburg mit rund 940.000 Nächtigungen (minus 0,7 Prozent), Steiermark knapp 760.000 Nächtigungen (plus 6 Prozent) und Oberösterreich mit mehr als 510.000 Nächtigungen (plus 3 Prozent). Im unteren Mittelfeld befinden sich das Burgenland mit mehr als 500.000 Nächtigungen (plus 4,8 Prozent) und Vorarlberg mit 430.000 Nächtigungen (minus 5,1 Prozent). Die Liste vervollständigen Niederösterreich mit 310.000 Nächtigungen (plus 5,9 Prozent) und Wien mit 95.000 Nächtigungen (minus 8,5 Prozent).