Weihnachten naht und Sie brauchen noch ein Geschenk für einen Fan der Royals? Kein Problem, wir hätten hier ein paar Ideen.

1. Posieren mit der Queen

Sie kennen jemanden, dessen größter Traum ist es, einmal Königin Elizabeth zu treffen? Kein Problem - zumindest mit diesem lebensgroßen Aufsteller. Vielleicht nicht unbedingt als dauerhafter Einrichtungsgegenstand im Wohnzimmer geeignet, aber ein tolles Teil für eine Party.

Den Fotowand Aufsteller "Queen & Partner in Lebensgröße" finden Sie hier*

2. Das Queen-Puzzle

Dieses Puzzle ist ein Muss für alle Fans von Queen Elizabeth. Ein bisschen Geduld sollten Sie aber mitbringen, denn es besteht aus 1.000 Teilen.

Das "Unsere Glorious Queen Puzzle" finden Sie hier*

3. Salz- & Pfefferstreuer Set

Mal ehrlich: Salz und Pfeffer brauchen wir doch ständig. Warum also nicht in Form der Queen und ihres Corgis? Einziger Wermutstropfen: Kürzlich ist der letzte ihrer vierbeinigen Weggefährten gestorben. Aber die Erinnerung bleibt.

Das Salz- und Pfefferstreuer-Set finden Sie hier*

4. Becher mit Harry und Meghan

Im Mai haben Harry und Meghan sich das Jawort geben. Für alle, die sich nicht bereits damals einen Becher besorgt haben, wäre es ein tolles Weihnachtsgeschenk.

Den Becher "Harry und Meghan Hochzeit auf Schloss Windsor" finden Sie hier*

5. Royale Hochzeiten

Sie kennen jemanden, der gar nicht genug von royalen Hochzeiten bekommen kann? Dann wäre dieses Buch das perfekte Geschenk!

Das Buch "Royal Weddings - Königliche Hochzeiten" finden Sie hier*

6. Alles über die Queen

Ein weiteres Buch wäre jenes über die Queen. Anlässlich ihres 90. Geburtstags ist eine opulent bebilderte Familienchronik der Königsfamilie Windsor erschienen.

Das Buch "Queen Elizabeth II. und die königliche Familie: Ein Leben für die Krone" finden Sie hier*

7. Das Leben der Queen

Wer sich das Leben der Queen lieber im Fernsehen ansieht, als ein Buch zu lesen, der könnte sich über die Serie "The Crown" freuen. Zwei Staffeln sind bereits erschienen.

"The Crown - Die komplette erste Season" finden Sie hier*

8. Alles über Meghan

In seiner Biografie über Meghan erzählt Bestseller-Autor Andrew Morton, einzigartiger Kenner der Royals, umfassend von ihrer Kindheit, ihrer couragierten Persönlichkeit, ihren Träumen und Zielen und zeigt mit viel Insiderwissen, was von der ehemaligen Schauspielerin in ihrer neuen Rolle als Herzogin zu erwarten ist.

Das Buch "Meghan: Von Hollywood in den Buckingham-Palast. Ein modernes Märchen" finden Sie hier*

9. Magnet-Set

Die Kühlschrank-Magnete sind nicht nur schön anzuschauen, sondern schaffen auch Ordnung und halten problemlos Postkarten, Zettelchen, Flyer und Co.

Das "Nostalgic-Art United Kingdom Magnet-Set" finden Sie hier*

10. Queen-Elizabeth-Kostüm

Zugegeben, die Figur weist nur eine entfernte Ähnlichkeit mit der Königin auf, aber lustig ist sie allemal. Beim nächsten Faschingsfest wären Sie damit bestimmt der Renner.

Das "Queen Elizabeth Huckepack Kostüm" finden Sie hier*

11. Royale Masken

Wer es etwas dezenter mag, dem seien die Masken von Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William, Herzogin Kate, Queen Elizabeth und Prinz Philip ans Herz gelegt.

Die Masken finden Sie hier*

12. Royale Teebeutel

Tee gehört für die Briten einfach dazu. Und auch echte Royals-Fans trinken bestimmt gern die eine oder andere Tasse. Mit diesen lustigen Teebeuteln schmeckt es gleich noch viel besser.

Die "Tea Party RoyalTea|Schwarzteemischung" finden Sie hier*

13. Die winkende Queen

Es muss nicht immer ein großes Geschenk sein, auch eine Kleinigkeit, die vom Herzen kommt, weiß den Beschenkten zu erfreuen. Echte Queen-Fans freuen sich bestimmt über diese witzige Wackelfigur der Königin.

Die "Dancing Queen Solarfigur" finden Sie hier*

