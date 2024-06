Vatertag in Österreich: Ursprung und Brauchtum

Inhaltsverzeichnis

Wo hat der Vatertag seinen Ursprung?

Der Vatertag - in Deutschland auch als Herren- oder Männertag bekannt - hat seine Ursprünge in den USA. Die Idee, einen speziellen Tag zur Ehrung der Väter zu etablieren, wurde von Sonora Smart Dodd ins Leben gerufen. Inspiriert von der Einführung des Muttertags durch Anna Jarvis wollte Dodd ihren Vater ehren, der als Alleinerziehender sechs Kinder großzog. Der erste Vatertag wurde in den USA am 19. Juni 1910 in Spokane (Washington) gefeiert. Wobei beim Vatertag die Resonanz zunächst wesentlich geringer war, als beim Muttertag.



In den 1920er Jahren geriet der Vatertag zwischendurch in Vergessenheit: Dodd stellte damals die Bewerbung des Tagees ein, weil sie am Art Institute of Chicago studierte. Erst in den 1930er Jahren, nachdem Dodd nach Spokane zurückkehrte und erneut, für die Feier zu werben, wurde das Bewusstsein für den Vatertag auch auf nationaler Ebene größer. Nicht zuletzt, weil Dodd sich smarterweise die Unterstützung von bestimmten Handelsgruppen sicherte, die am meisten von dem Tag profitieren würden - wie etwa Hersteller von Krawatten, Tabakpfeifen und anderen traditionellen Geschenken für Väter.

Ab 1938 erfuhr der Vatertag Unterstützung vom Father's Day Council, einem vom Handel gegründeten Vereinigung, die den Tag kommerziell bewirbt. Lange Zeit blieb der Vatertag das Stiefkind des Muttertages. Mitte der 1980er Jahre vermeldete das Father's Council schließlich, dass der Vatertag in den USA zum zweiten Weihnachtsfest für alle Männer-Geschenkbranchen geworden ist.

Wann feiern wir den Vatertag 2024?

In Deutschland gilt der Vatertag als Feiertag und wird gemeinsam mit Christi Himmelfahrt gefeiert. In Österreich ist der Vatertag kein gesetzlicher Feiertag und wird traditionell am zweiten Sonntag im Juni begangen. 2024 fällt der Vatertag auf Sonntag, den 9. Juni.

Die nächsten Termine für den Vatertag in Österreich:

2025: 8. Juni

2026: 14. Juni

2027: 13. Juni

Wer hat den Vatertag in Österreich eingeführt?

Als die Textilbranche 1955 in der Krise steckte, hatte der Wiener Helmut Herz - damals Werbeleiter der Hemdenmanufaktur Gloriette - eine Idee: Er erfuhr während einer Geschäftsreise nach Deutschland von der dortigen Tradition des Männertags zu Christi Himmelfahrt und wollte den Vatertag auch in Österreich einführen.

Er wollte nicht nur seine Branche, sondern den Handel allgemein von der Idee überzeugen. "Eine gemeinsame Torte wird schöner, größer und es können alle ein Stück davon haben", argumentierte Herz damals und lief damit bei den anderen Firmen offene Türen ein. Inserate mit dem von ihm getexteten Spruch "Vater sein ist vielfach Plag', drum leb' er hoch der Vatertag" erschienen, Plakate und Aufsteller in den Schaufenstern begannen die Menschen ab Jänner/Februar 1955 für die Idee zu begeistern. Ein Zeichen- und Malwettbewerb zum Thema "Bild oder Beruf des Vaters" war ein ungeheurer Erfolg und gewann die Herzen der Kinder.

Nicht nur in der Handelsbranche machte der gut vernetzte Herz Werbung für den Vatertag, auch Kontakte zur Medienbranche kamen der Bewerbung des Tages zugute. Hermann Gmeiner, den Gründer der SOS-Kinderdörfer, konnte Herz zudem für sich gewinnen. Auch das Datum, den zweiten Sonntag im Juni, bestimmte der Werbeprofi in Anlehnung an den Muttertag, der am zweiten Sonntag im Mai stattfindet.

Und der Erfolg gab Herz recht. Als der zunächst skeptische Sekretär der Wirtschaftskammer ihn anrief und erzählte, dass ihn seine Kinder im Bett überrascht und gratuliert hätten, wusste er, dass er gewonnen hatte. Der saisonale Umsatz der Hemdenmanufaktur Gloriette hatte sich ebenfalls verdoppelt. "Uns ist es in erster Linie um die Familie gegangen, aber der Handel braucht jeden Groschen", freute sich Herz über den zusätzlichen Umsatz. "Mit meiner Idee habe ich eine ganze Menge Arbeitsplätze geschaffen, mehr als der Herr Stronach." Sein schönstes Geschenk: Das gemalte Bild seines damals achtjährigen Sohnes zum allerersten Vatertag.