Rund drei Jahre lang waren Bettina Assinger und Veith Moser ein Paar. Nun ist ihre Liebe Geschichte, bereits im Sommer hat sich das schöne Paar getrennt.

Nach ihrer langjährigen Ehe mit Ex-Ski-Star und ORF-Moderator Armin fand die Designerin Bettina Assinger vor drei Jahren mit dem Schönheitschirurgen Veith Moser noch einmal das große Glück. Einige Monate hielt das Paar seine Beziehung geheim, im Oktober 2014 gingen sie mit ihrer Liebe an die Öffentlichkeit und waren fortan gern gesehen Gäste bei diversen Promi-Events.

© imago/Viennareport

Wie das "Seitenblicke Magazin" in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe berichtet, hat sich das Paar nun aber getrennt. Und zwar bereits im Sommer. "Wir sind seit zwei Monaten getrennt", bestätigen die 48-jährige Bettina Assinger und der 43-jährige Veith Moser gegenüber dem Magazin. Man sei allerdings "in tiefer Freundschaft auseinandergegangen", heißt es. Hauptgrund für die Trennung soll der berufliche Einsatz der beiden sein.