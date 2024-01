Inhaltsverzeichnis:

Was ist Schnee und wie entsteht er?

Schnee ist im Grunde gefrorenes Wasser, er besteht aus sehr feinen Eiskristallen. Schnee entsteht in Wolken, wenn es mindestens minus 12 Grad hat. In den Wolken lagern sich Tröpfchen von kaltem Wasser, sogenannte Kristallisationskeime, an (etwa Staubteilchen). Dadurch entstehen Eiskristalle, die zu Beginn oft nur 0,1 mm groß sind. Erst durch den Unterschied zwischen Eis und kaltem Wasser wachsen sie weiter an und werden größer. Durch diese Vorgänge bilden sich die bekannten wunderschönen Kristalle. Welche Form sie tatsächlich annehmen, hängt von der Temperatur ab. Ist diese niedriger, bilden sich Plättchen oder Prismen, bei höheren Temperaturen bilden sich Sterne. Schneeflocken werden durchschnittlich in etwa fünf Millimeter groß und sind etwa vier Milligramm schwer.

Wann fängt es an zu schneien?

Damit es überhaupt schneit, müssen die Bedingungen stimmen. Nicht nur muss eine gewissen Temperatur in den Wolken herrschen - nämlich zwischen minus vier und minus 20 Grad. Auch muss genug Feuchtigkeit vorhanden sein. In der Regel sollte es auch auf dem Weg von der Wolke zum Boden nicht wärmer sein als 0 Grad. Ist es in den Wolken deutlich kälter, hat es also weniger als minus 30 Grad, ist die Luft zu trocken und es können sich daher keine Eiskristalle bilden - daher auch kein Schnee.

© Elke Mayr

Schneemengen im Verlauf der Jahre

Für die höchste Schneemenge an einem bestimmten Ort gibt es in Österreich einen einsamen Rekord. Im Jahr 1944 wurde auf dem Sonnblick (3.106 Meter) eine Schneehöhe von unglaublichen 11,9 Metern gemessen. Dieses Ergebnis wurde bis heute nirgendwo in Österreich mehr erreicht.

Einen generell sehr schneereichen Winter gab es im Jahr 1986. In diesem Jahr konnten in Wien an einem Tag (am 10. Februar) 45 cm Schneehöhe, in Graz 44 cm und in Innsbruck der Spitzenwert der Landeshauptstädte von 50 cm gemessen werden. Den absoluten Spitzenplatz in diesem Jahr hat sich aber Sillian in Tirol geholt - innerhalb von 24 Stunden fielen hier 170 cm Neuschnee (am 1. Februar).

Der Winter 2022/2023 war laut GeoSphere Austria einer schneeärmsten der letzten 60 Jahre. Der Grund dafür dürfte eine Kombination aus Klimaerwärmung und natürlichen Schwankungen gewesen sein.